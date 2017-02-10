В России получила распространение новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств, сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. По ее словам, отмывание и вывод средств производятся через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов с использованием этого инструмента, сообщает РБК.

Банк России пока не видит больших оборотов по таким операциям. Схема, похоже, только в начале своего становления, отметил зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финансового мониторинга, борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. По его словам, больших оборотов ЦБ там пока не видит, но будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», — заверил он.

На прошлой неделе «Коммерсант» сообщил о схеме отмывания денег с участием Федеральной службы судебных приставов. С помощью такой схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей.

Позже ЦБ указал банкам, как противодействовать такого рода схемам. Ключевые рекомендации — повышенное внимание к таким операциям и расставание с клиентами, дважды замеченными в их проведении.