Уровень безработицы в 2016 году снизился на 0,5 процентного пункта, до 5,3 п. п., вернувшись к уровню 2012—2013 годов. Об этом говорится в бюллетене департамента исследования и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».



«Снижение безработицы в декабре было вызвано сокращением численности безработных при одновременном росте численности занятых и численности экономически активного населения. Это привело к тому, что уровень занятости населения в декабре достиг 66% (с устранением сезонности) — максимального значения за новейшую историю России», — отмечают в Центробанке.

Уровень экономической активности населения, по данным ДИП ЦБ, в январе 2017 года также находился на максимуме — 69,9%.

В ближайшие годы российский рынок труда столкнется с ограничением роста предложения труда из-за изменений в структуре и численности экономически активного населения, замечают при этом в Центробанке. «Вызвано это демографическими особенностями, а именно сокращением численности населения в возрасте 25—54 лет, где показатель вовлеченности в рынок труда максимальный — около 85—90%», — поясняют там.

«Наши расчеты показывают, что при существующих демографических тенденциях и сохранении вовлеченности в рынок труда в возрастных категориях на текущем уровне численность экономически активного населения к 2020—2021 годам сократится примерно на 2 миллиона человек (около 2,5% от текущего уровня)», — отмечают в обзоре ДИП ЦБ.