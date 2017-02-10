Премьер России Дмитрий Медведев назначил Владимира Колычева заместителем министра финансов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина в пятницу.



«Назначить Колычева Владимира Владимировича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в распоряжении премьера.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, он будет заниматься вопросами долгосрочного бюджетного прогноза, анализом рисков бюджетной системы, вопросами денежно-кредитной и макроэкономической политики.

Владимир Колычев родился 24 июня 1983 года в д. Черное Московской области. В 2006 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при правительстве РФ (РАНХиГС) по специальности «Финансы и кредит». В 2005—2013 годах работал в Росбанке, с 2013-го по 2015-й был главным экономистом по России в ЗАО «ВТБ Капитал». С мая 2015-го по настоящее время — директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина.