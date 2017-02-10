В черном списке Центробанка сейчас находится более 6 000 человек, которые по ряду оснований не могут заниматься банковской деятельностью. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России ведет в установленном им порядке базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деятельность в той или иной степени негативно сказалась на функционировании кредитной организации. Всего на 1 января 2017 года в базу данных внесены более 6 000 человек», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Составной частью базы являются сведения о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям статьи 16 ФЗ «О банках и банковской деятельности». По указанным основаниям на 1 января 2017 года Банком России включены в базу данных сведения об имеющих неудовлетворительную деловую репутацию: 2 943 лицах — бывших руководителях и членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций; 601 физическом лице, являвшемся ранее владельцем крупных пакетов акций долей) кредитных организаций, контролером таких владельцев, а также единоличных исполнительных органов крупных владельцев (контролеров).

Наряду с указанной информацией Банком России, с учетом предоставленных ему законом полномочий, в базу данных включены также сведения более чем о 2 500 физических лицах по иным основаниям, предусмотренным положением Банка России от 25 ноября 2013 года № 408-П.

В июне, по данным ЦБ, черный список насчитывал 5 362 банкира.