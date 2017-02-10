Российское правительство поддержало законопроект о расширении перечня участников Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщается на сайте Кабмина.

Законопроектом предлагается внести в законодательство изменения, направленные на совершенствование регулирования отношений в платежной сфере, обеспечение международного взаимодействия Национальной системы платежных карт, развитие национальных платежных инструментов и их продвижение на зарубежные рынки. Так, законопроектом вносятся изменения в ФЗ «О национальной платежной системе» и статью 161 закона «О защите прав потребителей».

«Расширение перечня участников НСПК за счет иностранных банков, иностранных центральных (национальных) банков и международных финансовых организаций позволит обеспечить расширение сети приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом», — говорится в сообщении правительства.



В частности, предлагается распространить требования о предоставлении национальных платежных инструментов на все виды денежных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных внебюджетных фондов, а также уточнить в части сроков уже установленные обязанности кредитных организаций по обеспечению приема торгово-сервисными предприятиями национальных платежных инструментов и возможности их получения. «Это позволит установить единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов, а также обеспечить доступность национальных платежных инструментов для всех категорий получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в случае перечисления денежных выплат на банковские счета, предусматривающие операции с использованием платежных карт», — отмечается в документе.

Кроме того, законопроектом устанавливается предельное значение в абсолютной величине в размере 40 млн рублей от выручки за предшествующий календарный год, при превышении которого продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов. Данное предложение направлено на стимулирование дальнейшего расширения инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов.