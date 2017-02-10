Самарский банк «Солидарность» в пятницу, 10 февраля, был отключен от системы банковских электронных срочных платежей ЦБ. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке.



При этом в банке заявили о хакерской атаке на компьютерную сеть кредитной организации с целью дестабилизации работы финучреждения.

«В ночь на 10 февраля была произведена информационная атака на банковскую компьютерную сеть, целью которой была дестабилизация работы банка путем вывода из строя операционных систем на серверах и локальных компьютерах. База данных и ядро автоматизированной банковской системы не пострадали. Персональные данные клиентов и их денежные средства в безопасности. Ведутся работы по восстановлению информационной банковской системы путем ее обновления», — говорится в заявлении банка.

В январе 2016 года Русский Международный Банк был вынужден просить ЦБ отключить его от БЭСП из-за хакерской атаки, в результате которой со счета банка пропало несколько миллионов рублей.

Самарский банк «Солидарность» с февраля 2014 года проходит процедуру санации. В первый раз санатором выступала структура группы «Лайф». После отзыва лицензии у головного банка группы «Лайф» — Пробизнесбанка — АСВ провело отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. По результатам отбора победителем было признано ОАО «Зарубежэнергопроект» совместно с Кранбанком. План участия предусматривает установление ОАО «Зарубежэнергопроект» контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к Кранбанку.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

СМИ: повторной санацией банка «Солидарность» может заняться Кранбанк Банк «Солидарность» может быть санирован повторно. Заняться его оздоровлением хочет небольшой ивановский Кранбанк, крупнейшим акционером которого с долей 19,5% является бывший совладелец сети «Лента» Август Мейер, пишут «Ведомости».