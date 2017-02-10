В IV квартале 2016 года наблюдалось усиление чистого оттока капитала из РФ. Чистый отток за последние три месяца года составил 6,4 млрд долларов против 1,4 млрд кварталом ранее, при этом главным источником оттока остается банковский сектор. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

Чистый отток капитала из банковского сектора в IV квартале 2016 года составил 8,1 млрд долларов, приводит цифры ДИП ЦБ. «Основным фактором оттока по-прежнему является погашение внешнего долга: согласно предварительным оценкам, обязательства банков перед нерезидентами в IV квартале сократились на 7,5 млрд долларов (после снижения на 7,7 млрд долларов в III квартале 2016 года)», — указывают аналитики.

Динамика иностранных активов банковского сектора в IV квартале 2016 года была нетипичной: прекратилось сокращение иностранных активов, которое на протяжении всего года было основным источником компенсации крупных выплат по внешнему долгу, замечают в ЦБ. «Вместо этого был зафиксирован небольшой прирост иностранных активов банков — на 0,6 млрд долларов. Данное увеличение носит временный характер и включает чистое привлечение банками валюты в рамках РЕПО с Банком России на 1,5 млрд долларов», — говорится в обзоре.



Напомним, в целом за 2016 год чистый отток капитала из России сократился в 3,7 раза: с 57,5 млрд до 15,4 млрд долларов. Сокращение чистого оттока в годовом выражении «преимущественно объясняется естественным снижением интенсивности выплат по внешнему долгу со стороны банковского сектора (при наличии ограничений на привлечение нового долга за рубежом) и рефинансированием внешней задолженности корпоративным сектором», поясняют в ДИП ЦБ.