Глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что евро является «силой, которую следует беречь». Таким образом, он выступил против идеи возврата стран ЕС к национальным валютам.

«В полном неопределенностей мире мы, французы и европейцы, имеем счастье обладать в виде евро устойчивой и внушающей доверие валютой. Эту силу следует беречь», — сказал глава французского регулятора в интервью изданию Le Populaire.

Де Гало добавил, что в обсуждениях торговой и финансовой политики ни одна из стран еврозоны, по его мнению, по отдельности не имела бы достаточного политического веса.