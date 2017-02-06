Курс рубля был одним из факторов уменьшения инфляции, но в то же время его влияние на показатель роста цен постепенно снижается. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды», указывая, что сейчас курс рубля находится в состоянии фундаментального равновесия.

«В настоящий момент мы не наблюдаем каких-либо отклонений валютного курса от уровней, соответствующих его фундаментальному равновесию. С учетом того что дальнейший рост цен на нефть маловероятен, дезинфляционный эффект от курсовой динамики близок к своему исчерпанию», — говорится в обзоре.



Укрепление рубля продолжается с апреля 2016 года (с небольшими колебаниями), отмечают в ДИП ЦБ.