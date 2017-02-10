Словесные интервенции президента США Дональда Трампа остановили укрепление доллара. На это указывают аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

«Доллар в начале года снизился к основным мировым валютам развитых стран. Одной из причин стали различные словесные интервенции со стороны нового президента США и представителей его администрации, которые сделали несколько заявлений по поводу излишней слабости валют некоторых торговых партнеров относительно доллара», — сказано в документе.

В конце декабря — начале января доходность гособлигаций США также снизилась из-за переоценки ожиданий масштаба возможной программы фискального расширения нового президента США, отмечают в ДИП ЦБ.



В то же время ведущие биржевые индексы США Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq обновили свои максимальные исторические значения. Как замечает Центробанк РФ, причина — «превосходящая ожидания отчетность американских компаний за IV квартал, а также обещания Дональда Трампа снизить корпоративный налог на прибыль с максимальных 35% до 15%».