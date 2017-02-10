Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России договорились, что бюджетники с 2018 года могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но тогда смогут получать зарплаты только наличными в кассе, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Ряд депутатов в конце декабря 2016 года внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности, перевод всех бюджетных и социальных выплат на карты «Мир» с 1 января 2018 года. ФАС отправила в ЦБ заключение, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке, ущемлению прав граждан. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг сообщила, что Банк России предлагает продлить полный переход выплат работникам бюджетной сферы на карты «Мир» до июля 2018 года.

«ФАС и ЦБ согласовали механизм, согласно которому карты «Мир» буду обслуживаться пулом российских банков, а также выпускаться на основе кобейджинга с другими международными платежными системами», — рассказал Артемьев.

«Кроме того, ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — добавил он.