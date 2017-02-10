Рост ВВП России в I квартале этого года может ускориться до 0,4% в квартальном выражении с 0,35% в IV квартале 2016-го. Такой прогноз представлен в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

«Индексная оценка ВВП за IV квартал 2016 года повышена (в январе 2017 года. — Прим. Банки.ру) до 0,35% квартал к кварталу (с устранением сезонности) с 0,2% квартал к кварталу в декабре. Оценки на ближайшие два квартала предполагают сохранение и укрепление положительной динамики ВВП», — отмечают в Центробанке.

Оценка на I квартал 2017 года составляет 0,4% роста в квартальном выражении (в декабре составляла 0,2—0,3%), на II квартал 2017 года — 0,5—0,6% (декабрьская оценка — 0,5%) после устранения сезонности.

«Оценка роста ВВП в I—II кварталах 2017 года исходит из предположения о цене нефти марки Urals на уровне около 48 долларов за баррель», — уточняется в обзоре.



В ДИП Центробанка считают реализуемой, но требующей реформ задачей ускорение роста российской экономики до мирового уровня. «Исторически средний темп роста экономики в других странах за первые пять лет после достижения уровня ВВП, сопоставимого с российским, составлял 3,4%, что говорит о реализуемости задачи по ускорению роста экономики в России. Однако решение задачи потребует проведения масштабных реформ, коренной трансформации и улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционного климата», — говорится в обзоре.