Банк «Советский» уменьшил ставки по ряду вкладов в рублях.

«VIP Совет» (от 1,5 млн рублей на шесть месяцев или один год) привлекается под 7,6—7,8% (прежде — под 7,8—8%), а «Пенсионный капитал» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) — под 7,3—7,8% годовых (до этого — под 7,3—8%).

«Успешный» (от 50 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) оформляется под 7—7,6% (ранее — под 7—7,7%), а «Успешный online» (от 50 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) — под 7,2—7,8% годовых (вместо 7,2—7,9%).

Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Все вклады можно пополнять.