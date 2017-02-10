Банк «Советский» уменьшил ставки по ряду вкладов в рублях.
«VIP Совет» (от 1,5 млн рублей на шесть месяцев или один год) привлекается под 7,6—7,8% (прежде — под 7,8—8%), а «Пенсионный капитал» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) — под 7,3—7,8% годовых (до этого — под 7,3—8%).
«Успешный» (от 50 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) оформляется под 7—7,6% (ранее — под 7—7,7%), а «Успешный online» (от 50 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) — под 7,2—7,8% годовых (вместо 7,2—7,9%).
Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Все вклады можно пополнять.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.