Неопределенность в мировой экономике сейчас настолько велика, что вместо крылатого выражения о «черных лебедях» уместнее было бы говорить о «черных слонах», считает глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

В интервью агентству Bloomberg она назвала новыми вызовами мировой экономике возможность деглобализации и угрозу валютных войн в результате усиления протекционизма после Brexit и победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Термином «черный лебедь» принято обозначать труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. В прошлом году такими событиями стали как раз решение Великобритании выйти из ЕС и победа Трампа.