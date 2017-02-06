Покупки валюты Минфином РФ окажут лишь небольшое влияние на платежный баланс страны и снизят зависимость курса рубля от нефтяных цен. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды».

«Покупки валюты Минфином в рамках реализации переходного бюджетного правила при текущих нефтяных ценах, вероятно, будут иметь незначительное влияние на платежный баланс», — отмечают в ДИП ЦБ.



При этом, по словам экспертов департамента, покупки валюты ведомством в рамках перехода к постоянно действующему бюджетному правилу снизят зависимость реального эффективного курса рубля от нефтяных цен. «В среднесрочной перспективе это позволит обеспечить большую устойчивость и предсказуемость процентных ставок в российской экономике, включая ключевую, а также уменьшит необходимость реагирования мерами денежно-кредитной политики на растущие или снижающиеся нефтяные цены», — сказано в обзоре.