Покупки валюты Минфином РФ окажут лишь небольшое влияние на платежный баланс страны и снизят зависимость курса рубля от нефтяных цен. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды».
«Покупки валюты Минфином в рамках реализации переходного бюджетного правила при текущих нефтяных ценах, вероятно, будут иметь незначительное влияние на платежный баланс», — отмечают в ДИП ЦБ.
При этом, по словам экспертов департамента, покупки валюты ведомством в рамках перехода к постоянно действующему бюджетному правилу снизят зависимость реального эффективного курса рубля от нефтяных цен. «В среднесрочной перспективе это позволит обеспечить большую устойчивость и предсказуемость процентных ставок в российской экономике, включая ключевую, а также уменьшит необходимость реагирования мерами денежно-кредитной политики на растущие или снижающиеся нефтяные цены», — сказано в обзоре.
Минфин установил ежедневный объем покупки иностранной валюты на уровне 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.