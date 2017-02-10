Россияне в конце прошлого года продемонстрировали сезонное увеличение активности на валютном рынке. Об этом говорится в опубликованном Банком России «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2016 года».

Так, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) увеличился в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года на 30% до 6,7 млрд долларов. По сравнению с декабрем 2014 и 2015 годов спрос был меньше на 68% и 13% соответственно.

Спрос населения на доллары в декабре-2016 вырос на 33% в месячном выражении, на европейскую валюту — на 22%.

В декабре объем покупки населением наличной инвалюты в банках увеличился по сравнению с ноябрем на 19% до 3,3 млрд долларов. Динамика по долларам и евро была одинаковая — плюс 19%. Количество операций возросло на 35% до 2,1 млн. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 11% до 1 566 долларов.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в декабре 2016 года физлицами было снято 3,4 млрд долларов (плюс 43% к ноябрю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма валюты, проданной в банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета) выросло в декабре по сравнению с ноябрем на 36% до 4,8 млрд долларов. По сравнению с декабрем 2014-го и 2015-го предложение было меньше на 61% и 28% соответственно.

Совокупное предложение населением долларов по сравнению с ноябрем-2016 выросло на 35%, евро — на 37%.

В декабре 2016 года физлица продали банкам 1,4 млрд долларов наличной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов увеличились на 9%, евро — на 26%. Количество сделок практически не изменилось (1,8 млн). Средний размер сделки по продаже вырос на 12% и составил 774 доллара.

На валютные счета в банках граждане зачислили в декабре 3,4 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 48%).

В декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 17% и составил 1,9 млрд долларов. Рост чистого спроса был обусловлен увеличением почти на треть чистого спроса на доллары, в то время как по евро показатель оставался относительно стабильным.

Как и в предыдущие месяцы, объем розничных переводов из РФ в валюте без открытия счета превышал ее поступление в страну. В декабре 2016 года сальдо валютных переводов снизилось относительно ноября на 5% до 0,2 млрд долларов.



В декабре 2016 года уполномоченные банки ввезли в Россию наличную инвалюту в объеме около 4 млрд долларов, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился на 18%, евро — сократился на 23%. Объем наличной валюты, вывезенной банками из страны, вырос на 4% до 0,5 млрд долларов.