Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу обновили минимумы к рублю с июля 2015 года: стоимость доллара составила 58,53 рубля, евро — 62,25 рубля.

По состоянию на 16:03 мск стоимость американской валюты оказалась на уровне 58,61 рубля, уменьшившись на 0,34 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс евро понизился на 0,56 рубля, до 62,29 рубля.

По мнению аналитиков, российская валюта следует за динамикой нефтяных цен.

«Цены на нефть марки Brent резко взлетели выше отметки 56 долларов, после того как был опубликован ежемесячный обзор нефтяного рынка Международным энергетическим агентством. Согласно обзору, страны ОПЕК в январе снизили добычу на 1 миллион баррелей — до 32,06 миллиона баррелей в сутки, тем самым перевыполнив план по сокращению добычи. Напомним, что подписанные в прошлом году соглашения по сокращению добычи основными участниками рынка предполагают снижение добычи странами ОПЕК до 32,5 миллиона баррелей, а странами, не входящими в картель, — на 0,55 миллиона баррелей. Основное падение добываемых объемов было обеспечено Саудовской Аравией, которая снизила добычу на 116% относительно оговоренных квот. Некоторое давление на нефтяные котировки оказал выход данных по импорту нефти в Китай», — отметили эксперты Dukascopy.

