Фонд поддержки предпринимательства Татарстана в рамках программы поддержки бизнесменов — клиентов Татфондбанка и Интехбанка выдал кредиты на сумму 216,93 млн рублей, сообщили RNS в Министерстве экономического развития республики.

«По состоянию на 9 февраля 2017 года НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» одобрены и выданы в рамках программы «Стабильность» микрозаймы 140 предпринимателям — клиентам банков, приостановивших операционную деятельность (ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк»), на общую сумму 216 млн 931 тыс. рублей», — говорится в сообщении министерства.

Программа рассчитана на малые и средние предприятия, пострадавшие в результате прекращения операционной деятельности в банках. Сумма кредита может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей, срок займа — от трех месяцев до трех лет. Процентная ставка по таким кредитам составляет 5% годовых. Средства должны быть направлены на исполнение обязательств по ранее заключенным гражданско-правовым договорам, выплату зарплаты работникам, уплату налогов и сборов в бюджет, а также уплату страховых взносов.

В Минэкономики РТ отмечают, что за поддержкой в рамках программы обратилось достаточно большое число предпринимателей. «По вопросам получения микрозаймов в рамках программы «Стабильность» зафиксировано 2 089 обращений предпринимателей. Всего от предпринимателей по программе «Стабильность» поступило 292 комплекта документов на получение микрозаймов на общую сумму 421 миллион 576 тысяч рублей», — резюмируют в ведомстве.

12 декабря 2016 года Татфондбанк ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных, а с 14 декабря приостановил расчетно-кассовое обслуживание. 15 декабря Банк России наложил мораторий на выплаты кредиторам и вкладчикам Татфондбанка. 23 декабря аналогичная мера была применена к Интехбанку. Агентство проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут подготовлены предложения по его дальнейшей деятельности.

Ранее сообщалось, что аппарату бизнес-омбудсмена при президенте Татарстана удалось договориться о зачете зависших налоговых платежей клиентов Татфондбанка и Интехбанка.

Татфондбанк ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы. На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.