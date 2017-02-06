ВЭБ рассчитывает продать свои дочерние банки — «Глобэкс», Связь-Банк и украинский Проминвестбанк — в первом полугодии 2017-го с минимальным дисконтом, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

«Конечно, они все только и могут быть проданы с дисконтом, вопрос — с каким. Потому что ни один банк за ту цену, за которую приобретался в 2008 году, не может быть продан по балансовой стоимости. Это очевидная вещь», — сказал Горьков.

В разгар кризиса 2008 года на санацию ВЭБу были переданы Связь-Банк и «Глобэкс». Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд рублей на финансовое оздоровление этих «дочек».

«Поэтому для нас сейчас вопрос поиска оптимальной цены, чтобы этот дисконт минимизировать… Мы это каждый момент сейчас пытаемся использовать в переговорах (с заинтересованными инвесторами. — Прим. ред.)», — добавил Горьков.

Новая стратегия ВЭБа предполагает продажу дочерних Проминвестбанка, Связь-Банка и банка «Глобэкс» в течение 2017—2018 годов. Горьков сообщал, что их планируется продать в первом полугодии текущего года. В декабре он также говорил, что финальные претенденты на покупку «Глобэкса» и Связь-Банка должны определиться в I квартале 2017 года.