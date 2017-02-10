В Новосибирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, приговор вынесен лидеру ОПГ — жителю Новосибирска 40-летнему Александру Ременскому, а также членам группы Григорию Голикову и Марианне Баратян.

Следствием и судом установлено, что Ременский и его сообщники создали в Новосибирске устойчивую ОПГ, которая осуществляла банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц через удаленный доступ по системе «Банк — клиент». Финансовые операции проводились в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, и получении наличных денежных средств. В 2012—2015 годах сообщники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в объеме более 300 млн рублей, получив нелегальный доход в сумме более 14 млн.



Приговором суда Ременскому назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Голиков и Баратян получили по году условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому.