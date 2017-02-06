Временная администрация Промэнергобанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов на сумму более 2,4 млрд рублей бывшим руководством финучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.



«Временная администрация по управлению АО «Промэнергобанк», назначенная приказом Банка России от 5 августа 2016 года № ОД-2525 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, на общую сумму более 2,4 млрд рублей», — отмечается в релизе.



Помимо этого, установлен факт преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка в период наличия у банка проблем с платежеспособностью.

По данному поводу ЦБ уже обратился в правоохранительные органы.



По оценке временной администрации, стоимость активов финучреждения не превышает 1,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами, составляющей 2,5 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — более 2 млрд рублей.

В октябре 2016 года Арбитражный суд Вологодской области признал Промэнергобанк банкротом.