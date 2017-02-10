Отрицательная разница между активами и обязательствами столичного ООО «Коммерческий банк «НКБ» на дату отзыва его лицензии составила 509,7 млн рублей. Такие данные, учитывающие результаты проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка, опубликованы на сайте ЦБ РФ.

Так, активы банка оцениваются в 106,8 млн рублей, в том числе чистая ссудная задолженность — в 7,7 млн. Обязательства НКБ составляют 616,5 млн рублей (перед клиентами — 609,6 млн).



НКБ лишился лицензии 29 декабря 2016 года. Агентство по страхованию вкладов оценило объем своей страховой ответственности по данному страховому случаю в 279,4 млн рублей.

По данным РАПСИ, Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля рассмотрение заявления Центробанка о банкротстве НКБ.

