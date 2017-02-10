Новый банк развития (НБР) БРИКС и Внешэкономбанк могут начать работу по конкретным совместным проектам со второго полугодия 2017-го. Об этом сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.

«БРИКС сейчас сам набирает департаменты новые, у нас, в том числе, некоторые коллеги из ВЭБ перешли туда и начали работать буквально с января. Мы надеемся, они систему построят, они сейчас находятся в состоянии построения своего процесса. Скорее всего, о каких-то проектах реальных можно будет говорить только во второй половине года, потому что они сами должны еще сформировать свой состав и процесс», — сказал Горьков, говоря о возможных совместных проектах банков.

Он отметил, что банк БРИКС обсуждает с ВЭБом несколько проектов, но у НБР «достаточно сложные требования, в том числе по санкционности, поэтому, скорее всего, это будет связано непосредственно с (совместным. — Прим. ред.) финансированием проектов».

Ранее Горьков сообщал ТАСС, что ВЭБ формирует пилотный портфель проектов на сумму порядка 400 млн долларов, потенциально интересных для финансирования НБР. Глава госкорпорации уточнял, что это проекты по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, в сфере автотранспорта.