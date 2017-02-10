Временная администрация, назначенная в АйМаниБанк в связи с отзывом его лицензии 5 октября 2016 года, в ходе обследования финансового состояния банка установила низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием компаний с признаками отсутствия реальной деятельности на сумму около 0,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Кроме того, временной администрацией выявлены операции, направленные на создание видимости обслуживания ссудной задолженности физических лиц, на сумму более 3,9 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов АйМаниБанка не превышает 8,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 22,3 млрд (в том числе перед физическими лицами — 21,3 млрд), говорится в сообщении ЦБ.

Уточним, что на днях регулятор опубликовал несколько отличающиеся данные, согласно которым активы банка составляют 7,9 млрд рублей, а «дыра» в балансе, соответственно, — 14,4 млрд.

Исходя из сегодняшних данных отрицательная разница между активами и обязательствами банка составляет 14,1 млрд рублей. При этом изначально «дыра» оценивалась примерно в 9,4 млрд.

Арбитражный суд Москвы 19 января 2017 года признал банк банкротом, напоминают в ЦБ.

Информация о финансовых операциях бывших руководителей и собственников АйМаниБанка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ, сообщает регулятор.



Напомним, что, по данным источников, знакомых с ситуацией, и. о. предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин до отзыва лицензии у кредитной организации направлял в ЦБ письмо с вариантами ее спасения. В свою очередь председатель совета директоров Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы АйМаниБанка были связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.