Челябинвестбанк изменил условия по вкладам.

По «Накопительному» (на 31, 61, 91, 121, 181, 271, 361, 555, 777 дней) ставка составляет 5,2—7,7% (ранее — 5,3—7,9%), по депозиту «Золотой максимум» (на один год) — 7,8% годовых (прежде — 7,9%).

Ставка по «Дальновидному» установлена на уровне 7,6—8,4% вместо 7,8—8,6%, а по «Прогрессу» — 8,4% вместо 8,6% годовых. Срок договора составляет 1 111 дней.

«Срочный» (на 31, 61, 91, 121, 181, 271, 361, 555, 777 дней) привлекается теперь под 5,8—7,7% годовых (до этого — под 6,1—7,9%), а «Срочный+» (от 100 тыс. рублей на 1 111 дней) — под 8,4% (вместо 8,8%).

По данным вкладам выплата процентов производится в конце срока договора.

«Рента» (на 91, 181, 271, 361, 555, 777 дней) с ежемесячной выплатой процентов оформляется под 6,3—7,7% годовых (ранее — под 6,5—7,9%).

Ставка по «Пенсионному» (от 5 тыс. рублей на 61, 91, 121, 181, 271, 361, 555, 777 дней) была снижена с 5,4—7,9% до 5,2—7,7% годовых.

«Призовой» депозит (на 361, 1 111 дней) принимается со ставкой 6,9—7,8% годовых (до изменений — 7,1—8%). Также появилась возможность открыть этот вклад в евро под 0,3—0,6% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 300 евро, срок размещения средств — один год. Предусмотрено частичное расходование средств до суммы неснижаемого остатка.

Условиями последних двух продуктов предусмотрены ежемесячная капитализация процентов.

Минимальная сумма первоначального взноса по всем депозитам, за исключением «Срочного+» и «Пенсионного», составляет 10 тыс. рублей.

Пополнение возможно для вкладов «Накопительный», «Дальновидный», «Прогресс», «Призовой» и «Пенсионный».

Завершено оформление депозитов «Накопительный» и «Срочный» в евро.