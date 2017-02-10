ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новую линейку постоплатных тарифов «Всё!» в Москве и области, предназначенную для работы на всех видах мобильных устройств — смартфонах, планшетах, роутерах и модемах.

Как сообщили в сотовой компании, каждый пакет из новой линейки «содержит неограниченное количество звонков на номера «Билайн» по всей России, а также еще больше мобильного Интернета и минут на номера других операторов, чем на аналогичных предоплатных тарифах». Абонентская плата при этом такая же, а оплатить услуги можно в конце месяца или в течение 20 дней с момента получения счета.

Также мобильный оператор отмечает, что клиенты, которые привыкли пользоваться одновременно сразу несколькими устройствами, смогут применить функцию бесплатной раздачи интернет-трафика через Wi-Fi. Чтобы делиться мобильным Интернетом с другими устройствами в рамках своего тарифа, клиенту достаточно включить соответствующую функцию на смартфоне, планшете, роутере или модеме.



Подключить любой пакет из новой линейки можно на сайте компании, в офисах обслуживания и продаж «Билайн», салонах «Ноу-хау» и сети дилеров Москвы и области.