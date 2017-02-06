Минимальная заработная плата ниже 500 евро в январе 2017 года была зарегистрирована в 10 европейских странах. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Самая низкая минимальная месячная зарплата была в Болгарии (235 евро), далее следуют Румыния (275 евро), Латвия и Литва (380 евро в обеих странах), Чехия (407 евро), Венгрия (412 евро), Хорватия (433 евро), Словакия (435 евро), Польша (453 евро) и Эстония (470 евро).

В пяти странах ЕС, расположенных на юге, минимальная заработная плата составила от 500 евро до 1 тыс. евро в месяц: Португалия (650 евро), Греция (684 евро), Мальта (736 евро), Словения (805 евро) и Испания (826 евро).

Еще в семи европейских странах, которые преимущественно расположены на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата была значительно выше 1 тыс. евро в месяц: Соединенное Королевство (1 397 евро), Франция (1 480 евро), Германия (1 498 евро), Бельгия (1 532 евро), Нидерланды (1 552 евро), Ирландия (1 563 евро) и Люксембург (1 999 евро).

Агентство для сравнения также приводит данные, согласно которым федеральный минимальный размер оплаты труда в Соединенных Штатах составлял 1 192 евро в месяц в январе 2017 года.