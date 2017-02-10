Заместитель председателя правления Татфондбанка заключен под стражу до 2 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

«10 февраля по ходатайству Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан решением суда Советского района Казани в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 дней (до 2 апреля). Напомним, по результатам проверки заявлений граждан ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» по факту мошеннических действий», — говорится в релизе.

О задержании заместителя председателя правления Татфондбанка по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», стало известно накануне. «Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — отмечают в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.