Министры финансов еврозоны и представители кредиторов соберутся в пятницу в Брюсселе на экстренное заседание по Греции. Об этом сообщил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, который стал инициатором внеочередного заседания, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Он заверил журналистов, что несмотря на то, что это будет экстренная встреча по ситуации в Греции, сама программа спасения страны «не находится в кризисном состоянии».

Греции необходимо согласовать экономические реформы со своими кредиторами и завершить второй обзор программы, чтобы разблокировать очередной транш финансовой помощи, прежде чем стране придется гасить предыдущие кредиты летом.

Переговоры в пятницу не затронут вопрос об облегчении бремени задолженности, а сосредоточатся на пенсионных реформах и первичном профиците. ЕС хочет, чтобы Греция достигла профицита бюджета в размере 3,5% от ВВП к 2018 году.

Встреча министров финансов рассматривается как последний шанс для того, чтобы достичь соглашения по всем пунктам до начала выборов в Нидерландах, Франции и Германии в этом году.

Международный валютный фонд по-прежнему отказывается участвовать в греческой программе помощи, утверждая, что без быстрого облегчения задолженности экономика Греции не сможет «держаться на плаву». Ряд стран, включая Германию и Нидерланды, хотят, чтобы МВФ присоединился к программе, так как участие фонда сможет убедить скептически настроенных европейских избирателей.