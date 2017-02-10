Временная администрация Вестинтербанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов из банка бывшим руководством финучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.



«Временной администрацией выявлены операции по выводу из банка ликвидных активов и их замены на неликвидное имущество, а также операции по выводу активов из банка путем выдачи участнику банка денежных средств из кассы и путем перевода средств с его текущих счетов в банке на счета в другую кредитную организацию в условиях неплатежеспособности банка», — говорится в релизе.



По данному поводу ЦБ уже обратился в правоохранительные органы. Кроме того, установлено низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной деятельности.

По оценке временной администрации, стоимость активов Вестинтербанка не превышает 150,6 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 536,9 млн рублей, в том числе перед физическими лицами — 500 млн рублей.

В декабре 2016 года Арбитражный суд Москвы признал Вестинтербанк банкротом.