Торги акциями на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Так, индекс ММВБ понизился на 0,54% до 2 162,19 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,09% до 1 164,21 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,64%, Сбербанка — на 1,95%, «Газпрома» — на 1,13%, ВТБ — на 0,39%, Московской биржи — на 0,67%.

«Рублевый индекс ММВБ в ходе сессии просел на 0,54% и финишировал в районе 2 162 пунктов. Долларовый индекс РТС, напротив, восстановил позиции до 1 164 пунктов на фоне очередной волны укрепления рубля к доллару США. Курс доллара США в пятницу, 10 февраля, в моменте опускался до 58,44 рубля, однако дальнейшее его движение вниз застопорилось. Ранее мы предполагали, что американская валюта внизу споткнется об уровень 58,5 рубля за доллар. Пара рубль/евро скатилась до 62,2 рубля», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.