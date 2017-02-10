Власти США задержали предполагаемого хакера из России, который, по их данным, украл деньги с тысяч счетов в американских банках, пишет издание Daily Beast.

Как сообщает издание, разведывательная служба США заинтересовалась 29-летним Александром Твердохлебовым в рамках федерального расследования деятельности некой российской группы киберпреступников. Мужчину назвали «чрезвычайно утонченным киберпреступником со связями». Предполагается, что он вместе с российским коллегой в 2009—2010 годах атаковал американские финансовые институты.



Власти США вышли на Твердохлебова в ходе проверки переписки другого россиянина — 32-летнего санкт-петербуржца Вадима Полякова, пишет Daily Beast. Тот, согласно информации издания, ранее признался в организации многомиллионной аферы с концертными билетами, приобретаемыми через платформу StubHub.

Задержание Твердохлебова произошло в ходе рейда утром 1 февраля. После сотрудники разведывательной службы открыли три сейфовые ячейки Твердохлебова в Калифорнии и еще одну в Лас-Вегасе. Обнаружив в них крупную сумму денег, они предположили, что мужчина готовится покинуть страну.

В настоящий момент предполагаемый хакер находится в месте предварительного заключения в Лос-Анджелесе. Предъявленные ему обвинения целиком базируются лишь на данных переписок многолетней давности, информации о конкретных кражах, якобы совершенных им, нет.

Как уточняет издание, предполагаемый хакер родился в России и получил американское гражданство в 2009 году после заключения брака с американкой, с которой он впоследствии развелся.