Арбитражный суд Москвы на заседании 9 февраля огласил решение о признании банка «Русский Финансовый Альянс» несостоятельным (банкротом). Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Напомним, лицензия у банка «РФА» была отозвана 9 декабря 2016 года. Центробанк указывал в том числе на недостоверность отчетности финорганизации и ее неспособность своевременно исполнять обязательства перед кредиторами ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток.

Накануне отзыва у банка лицензии газета «Коммерсант» сообщала, что глава совета директоров «Русского Финансового Альянса» обвинил его экс-руководство в хищении 700 млн рублей.

В январе этого года ЦБ опубликовал данные, согласно которым «дыра» в балансе банка «РФА» составляет 235 млн рублей.



Уточним, что в 2013 году в капитал банка вошел глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Предполагалось даже, что банк «РФА» станет ФИДЕ-Банком и будет участвовать в спортивных и инвестиционных проектах Илюмжинова.

