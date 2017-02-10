Банк «Агророс» внес изменения в кредитные предложения для малого и среднего бизнеса. Заметно изменились условия по программе «Блиц-кредит». Так, с 20% до 16% годовых была снижена стартовая ставка по кредиту, окончательная ставка определяется банком в зависимости от вида обеспечения и срока кредита. До 3 млн рублей была увеличена максимальная сумма кредита (ранее 2 млн рублей), также внесены изменения в размер комиссии, взимаемой при оформлении кредита.

Одновременно банк ввел в линейку предложений две новых кредитных программы: «Рефинансирование» и «Кредиты для МСБ». Программа «Рефинансирование» предназначена для погашения кредитных обязательств в сторонних банках, а кредиты для МСБ можно оформить на разнообразные цели, такие как: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, закупка товара, ремонт, строительство и другие цели. Основные условия по программам совпадают с предложением «Блиц-кредит». Минимальная ставка от 16% годовых, максимальная сумма задолженности — 3 млн рублей, максимальный срок кредитования — три года.

При оформлении кредита будет взиматься единовременная комиссия, размер которой зависит от срока кредитования, но не менее 10 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в форме единовременного кредита, кредитной линии и овердрафта, а залогом могут выступать недвижимость, транспортные средства, гарантийные депозиты, другие виды обеспечения могут быть рассмотрены банком в индивидуальном порядке.

«После заметного снижения ставки по кредитам малому и среднему бизнесу для привлечения клиентов банки стали расширять линейку кредитных предложений программами, предназначенными для рефинансирования кредитов в сторонних банках с более интересными условиями для заемщиков», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.



