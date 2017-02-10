Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск понизился на 47 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,48 рубля. Курс евро опустился на 70 копеек, остановившись на отметке 62,15 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59 рублей, минимальный — 58,43. Всего за торговый день совершены 32 752 сделки на 3 млрд 393 млн 178 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 62,82 рубля, минимальный — 62,08. Всего за торговый день совершены 4 469 сделок на 266 млн 998 тыс. евро.