Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о внесении сведений об Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка c присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении страховых брокеров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 10 февраля.

Согласно информации в реестре саморегулируемых организаций, который представлен на сайте Центробанка, АПСБ стала первой СРО в отношении данного вида деятельности.

На сайте АПСБ сообщается, что по состоянию на 20 января 2017 года в состав ассоциации входят 43 страховых брокера.

На сайте ассоциации также приводится список страховых брокеров РФ на 10 февраля 2017 года (общее число — 91).



Сегодня ЦБ опубликовал информацию об отзыве с 9 февраля лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности у ООО «Страховой брокер «Евразия» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4164) в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от данного вида деятельности. Уточним, что список на сайте АПСБ приводится уже без этой компании.