Экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа отличается непредсказуемостью, это создает угрозу для суверенных рейтингов разных стран мира. Об этом говорится в сообщении международного агентства Fitch.

«Администрация Трампа представляет собой риск для международных экономических условий и фундаментальных показателей суверенных рейтингов, — полагают эксперты Fitch. — Предсказуемость политики США уменьшилась в условиях, когда признанные каналы международной коммуникации и нормы взаимоотношений были отодвинуты в сторону, и это создает перспективу внезапных и неожиданных изменений в политике США, которые могут привести к глобальным последствиям».

В качестве факторов риска для суверенных кредитных рейтингов агентство называет возможность подрывающих стабильность изменений в международных торговых отношениях, уменьшение потоков глобального движения капиталов, ограничения миграции, способные отразиться на денежных переводах за границу, а также конфронтацию между политиками разных стран, которая может способствовать длительной волатильности на валютных и других финансовых рынках.

Влияние этих рисков, по мнению Fitch, способно негативно сказаться на экономическом росте и состоянии государственных финансов, что может иметь отрицательные последствия для кредитоспособности государств.