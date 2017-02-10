ВТБ за 2016 год выдал 19,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму почти 42 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка. Такие данные приводятся в сообщении кредитной организации.

Уточняется, что около 50% ипотечных займов было реализовано с использованием программы государственной поддержки. В общей сложности за два года ее действия банк выдал по ней порядка 17 тыс. кредитов на 33,5 млрд рублей.

«2016 год был для нас успешным, пятый год подряд мы являемся самым быстрорастущим розничным бизнесом в России, — отметил член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский. — На этот год у нас еще более амбициозные задачи. Мы планируем увеличить кредитный портфель банка ВТБ более чем на 20%, депозитный — на 18,5% к концу 2017 года».



На пресс-конференции в пятницу, посвященной итогам работы розничного бизнеса ВТБ в 2016-м, было объявлено, что объем розничного кредитного портфеля банка на конец года составил 333 млрд рублей. В числе прочего Верхошинский обратил внимание на пресс-конференции на популярность программы по рефинансированию кредитов.

ВТБ: банк полностью готов к объединению с ВТБ 24 Банк ВТБ полностью готов к объединению с ВТБ 24. Об этом заявил член правления ВТБ Владимир Верхошинский на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса банка в 2016 году.