Центробанк отмечает участившиеся случаи появления сайтов-клонов крупных страховых компаний. Адрес таких сайтов незначительно отличается от адреса официального сайта страховщика, а дизайн и цветовое решение повторяют его, сообщили в пресс-службе регулятора.

Один из признаков сайта-клона — предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании чаще всего используют оплату с помощью банковской карты, пояснил регулятор.



«Банк России предупреждает, что полисы ОСАГО, приобретенные на таких сайтах, недействительны. Во избежание приобретения на сайте-клоне фальшивого полиса ОСАГО в электронном виде Банк России рекомендует внимательно проверять соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта; при возникновении сомнений до оплаты страховой премии звонить на горячую линию страховой организации и уточнять все интересующие вопросы», — отметили в ЦБ.

Кроме того, появились интернет-ресурсы с перечнем страховых компаний и возможностью приобретения полиса ОСАГО на этих же сайтах. «Электронные полисы ОСАГО, приобретенные на подобных сайтах, недействительны, поскольку, согласно действующему законодательству, договор ОСАГО в электронном виде может быть заключен только на официальном сайте страховой компании», — добавили в Банке России.