Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности РНКО «Платежный Центр» на уровне «А+(I)», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, положительно на уровень рейтинга влияют высокие показатели рентабельности бизнеса организации (ROE за 2016 год — 38,4%, ROA — 8,9% по прибыли после налогообложения без учета СПОД), низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и сильные конкурентные позиции РНКО на рынке денежных переводов России и стран СНГ. «Поддержку рейтингу также оказывает наращивание масштабов бизнеса платежной системы «Золотая корона» в условиях стагнации экономики России (за 2016 год прирост денежных оборотов данной системы составил 12% против 9% за 2015 год)», — отмечает управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.

Позитивное влияние на рейтинг оказали высокий уровень достаточности капитала РНКО (Н1.0 на 1 января 2017 года — 55,1%) и надежность активов, размещенных на корреспондентских счетах.

Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали умеренно высокая зависимость финансового результата РНКО от ставки ЦБ РФ по привлекаемым депозитам (доходы по средствам, размещенным в Банке России, за 2016 год составили около 93% всех процентных доходов РНКО) и ограничение возможностей по наращиванию бизнеса на рынке восточноевропейских денежных переводов. Давление на рейтинг также оказывают неоптимальная структура собственных средств РНКО (доля нераспределенной прибыли в структуре собственных средств составила 95,2% на начало этого года), недостаточно прозрачная структура собственности и несоответствие корпоративного управления наилучшим практикам (сотрудничество с одним и тем же аудитором отчетности по РСБУ и МСФО на протяжении 15 лет).



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