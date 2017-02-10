Альфа-Банк 10 февраля закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций с общей суммой 10 млрд рублей и сроком погашения пять лет. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,25% годовых.

Из сообщения Альфа-Банка следует, что спрос на его бумаги со стороны крупных международных инвесторов превысил 20 млрд рублей, что позволило установить финальную ставку купона для выпуска объемом 10 млрд на нижней границе первоначального диапазона в 9,25—9,5%. Финальная книга заявок из более чем 30 ордеров представлена инвесторами из различных финансовых центров Европы, Азии, стран Ближнего Востока и из России.

«Мы довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. Помимо того, что нам удалось привлечь пятилетние рубли по ставке ниже, чем мы разместили трехлетние локальные облигации в начале этого года (9,45% годовых, 10 миллиардов рублей), мы также в полной мере достигли поставленной цели по вовлечению в сделку существенного иностранного спроса: доля иностранных заявок составила 72% от объема размещения», — отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

По его словам, «заслуживает особого внимания тот факт, что в апреле 2013 года Альфа-Банк, учредив программу выпуска еврооблигаций, разместил выпуск трехлетних рублевых еврооблигаций (10 миллиардов рублей), который до настоящего момента оставался первым и единственным выпуском рублевых еврооблигаций среди российских банков без государственного участия. С того времени произошло большое количество событий, вызвавших существенную волатильность на финансовых рынках. Тем не менее, оценив длительный период стабильного курса рубля по отношению к основным валютам, Альфа-Банк принял решение вернуться на рынок «еврорублей» и опять стал первым и единственным частным российским финансовым институтом на данном рынке спустя почти четыре года».

«Мы ожидаем, что наш выпуск станет ориентиром для последующих заимствований российскими эмитентами в рублях с международных рынков капитала», — заключил топ-менеджер Альфа-Банка.



Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan.