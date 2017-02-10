Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности саратовского банка «Агророс» на уровне «А(II)». По рейтингу был сохранен «стабильный» прогноз.

Поддержку рейтингу оказали высокая устойчивость капитала банка к обесценению активов (по состоянию на 1 января 2017 года полное обесценение до 8,4% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала и сокращения активов под риском не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала; Н1.0 составляет 16,5%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 11,6%) и запаса ликвидности — к потенциальному досрочному оттоку средств клиентов (запас ликвидности позволяет покрыть дневной отток 91,4% привлеченных средств со срочностью свыше одного дня и месячный отток всего объема привлеченных средств со срочностью свыше 30 дней без нарушения нормативов Н2 и Н3). Помимо этого на рейтинг оказали положительное влияние низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, низкий уровень кредитных требований со срочностью свыше одного года на балансе, высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля, говорится в релизе RAEX.



Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают зависимость банка от доходов по операциям с валютными свопами, которые агентство относит к нестабильным компонентам финансового результата, и низкая чистая процентная маржа (чистая процентная маржа за IV квартал 2016 года составила 0,6% годовых, за аналогичный период 2015-го — 2,8% годовых). Уровень рейтинга ограничивают риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах, при высокой оборачиваемости кассы и невысоком уровне страхования наличных денежных средств. Кроме того, отрицательно на уровень рейтинга повлияли зависимость ресурсной базы от средств физлиц и высокая концентрация ресурсной базы на средствах крупнейшей группы кредиторов.