В Ивановской области завершено расследование уголовного дела по обвинению пяти лиц в мошенничестве в сфере страхования и даче взятки в составе организованной группы. Сообщение об этом размещено на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2015-го двое мужчин, находясь на территории города Иваново, воплощали в жизнь преступный план по инсценировке дорожно-транспортных происшествий. Взяв на себя функцию организаторов и руководителей преступной группы, злоумышленники привлекли к участию в противоправной деятельности еще троих лиц из своего окружения. С целью получения максимально больших страховых выплат злоумышленники использовали дорогостоящие легковые автомобили иностранного производства.

За период деятельности организованной преступной группы было инсценировано восемь ДТП. Общий размер незаконно полученных сумм страхового возмещения составил более 3 млн рублей. Злоумышленники планировали незаконно получить денежные средства в размере более 10 млн рублей, однако не смогли осуществить задуманное по не зависящим от них обстоятельствам (в ряде случаев в удовлетворении требований о страховом возмещении им было отказано судами, в дальнейшем их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов).

Кроме того, лидеры организованной группы дали взятку должностному лицу «за совершение заведомо незаконных действий по внесению в официальные документы по факту планируемого ДТП не соответствующих действительности сведений», отмечается в релизе правоохранителей.

Деятельность ОПГ была выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.