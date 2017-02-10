Совет директоров банка «Российский Капитал»утвердил дополнительную эмиссию акций объемом более 1,1 млрд рублей по закрытой подписке в пользу Агентства по страхованию вкладов, следует из материалов кредитной организации.

Цена размещения равна номинальной стоимости — 0,01 рубля за бумагу.

«Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг — акций привилегированных именных неконвертируемых бездокументарных, в количестве 111 577 000 000 (сто одиннадцать миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, общей номинальной стоимостью 1 115 770 000 (один миллиард сто пятнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей, размещаемых по закрытой подписке в пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», — отмечается в документе.

Оплата размещаемых акций производится облигациями федерального займа с переменным купонным доходом, внесенными РФ в имущество АСВ в качестве имущественного взноса.