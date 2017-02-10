Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в национальной валюте банка «Зенит» до «Ba3» с «B1». Базовая оценка кредитоспособности банка подтверждена на уровне «b1», скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до «ba3» с «b1». Долгосрочная оценка риска контрагента повышена до «Ba2(cr)» с «Ba3(cr)». Краткосрочные депозитные рейтинги подтверждены на уровне «Not Prime», краткосрочная оценка риска контрагента — на уровне «NP(cr)». Прогноз по долгосрочным депозитным и долговому рейтингам — «негативный».

Повышение рейтингов «Зенита» на одну ступень по сравнению с базовой оценкой кредитоспособности аналитики Moody's объясняют ростом доли «Татнефти» в банке до 50,4% и анонсированным вливанием капитала в размере 14 млрд рублей, которое дополнительно увеличит долю нефтяной компании в банке. Уровень рейтингов учитывает умеренную вероятность поддержки банка со стороны контролирующего акционера.

Банк «Зенит» начинает процедуру увеличения капитала на 14 млрд рублей Акционеры банка «Зенит» 3 февраля рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала банка на 14 млрд рублей. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принял на заседании 30 декабря 2016 года совет директоров кредитной организации, говорится в ее сообщении, распространенном в понедельник.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности банка на уровне «b1» отражает ожидания, что заявленное вливание в 14 млрд рублей увеличит запасы капитала банка для абсорбирования потерь на фоне его слабых доходов до создания резервов и «уязвимого» качества активов, а также учитывает ожидаемое сокращение убытков банка в ближайшие 12 месяцев.



«Негативный» прогноз по долгосрочным рейтингам банка отражает давление на его базовую оценку кредитоспособности из-за убыточности деятельности и слабых доходов до создания резервов.