Внешэкономбанк завершает две сделки по продаже лизингового бизнеса на Украине. Об этом сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков, передает RNS.

«Финализируем сделку… У нас два проекта на Украине — вагоны и розница. По вагонам сделка практически финальная, розничный лизинг — в стадии подписания», — сказал Горьков журналистам.



В конце прошлого года первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявлял, что госкорпорация планирует выйти из капитала Связь-Банка, «Глобэкса» и украинского Проминвестбанка в первом полугодии 2017 года. Горьков в свою очередь говорил, что в продаже также находится и лизинговый бизнес на Украине.