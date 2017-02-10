Арбитражный суд Москвы отклонил иск Евразийского банка развития (ЕАБР) о взыскании около 1,1 млрд рублей с банка «ФК Открытие». Такая информация содержится в решении суда, которое имеется в распоряжении агентства «Прайм».
Иск поступил в арбитраж 2 ноября прошлого года. Основания исковых требований на данный момент в опубликованных материалах суда не уточняются. Третьим лицом к делу привлечено ООО «Лизинговая компания Северо-Запада».
ЕАБР уже требовал в арбитраже Москвы взыскать с банка «ФК Открытие» более 1 млрд рублей задолженности по банковской гарантии от 14 февраля 2013 года, но суд в сентябре 2016-го оставил иск без рассмотрения, поскольку установил, что истцом не соблюден обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования разногласий.
В настоящее время в столичном арбитраже рассматривается еще один иск ЕАБР к банку «ФК Открытие» — на 621 млн рублей. Истец просит обязать ответчика произвести выплату по договору банковской гарантии. Реквизиты договора и наименование принципала, чьи обязательства гарантировал ответчик, стороны в суде не назвали.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 817,87 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,35 млрд, кредитный портфель — 1 811,52 млрд, обязательства перед населением — 512,51 млрд.