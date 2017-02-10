Арбитражный суд Москвы отклонил иск Евразийского банка развития (ЕАБР) о взыскании около 1,1 млрд рублей с банка «ФК Открытие». Такая информация содержится в решении суда, которое имеется в распоряжении агентства «Прайм».

Иск поступил в арбитраж 2 ноября прошлого года. Основания исковых требований на данный момент в опубликованных материалах суда не уточняются. Третьим лицом к делу привлечено ООО «Лизинговая компания Северо-Запада».

ЕАБР уже требовал в арбитраже Москвы взыскать с банка «ФК Открытие» более 1 млрд рублей задолженности по банковской гарантии от 14 февраля 2013 года, но суд в сентябре 2016-го оставил иск без рассмотрения, поскольку установил, что истцом не соблюден обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования разногласий.

В настоящее время в столичном арбитраже рассматривается еще один иск ЕАБР к банку «ФК Открытие» — на 621 млн рублей. Истец просит обязать ответчика произвести выплату по договору банковской гарантии. Реквизиты договора и наименование принципала, чьи обязательства гарантировал ответчик, стороны в суде не назвали.