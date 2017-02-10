Президент США Дональд Трамп обещает борьбу с искусственной девальвацией валют и справедливую конкуренцию в мировой торговле. Он заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, комментируя курсовую политику Китая.

«Что касается девальвации валют, я давно на это сетую, — сказал Трамп в ответ на напоминание о его прежних высказываниях по поводу курсовой политики Пекина. — И я считаю, что все мы, причем гораздо скорее, чем многим представляется, окажемся на ровной площадке».

Президент США подчеркнул, что это единственный вариант, при котором возможна «справедливая конкуренция в торговле и других вещах».

«Мы будем находиться на этой площадке и упорно работать над тем, чтобы сделать как можно лучше для нашей страны, — продолжил Трамп. — Но это должно быть справедливо, и мы сделаем все справедливо».

Американский лидер выразил уверенность, что США станут еще большим игроком в сфере торговли, чем сейчас. По его словам, это будет достигнуто «во многом за счет налоговой политики, которую все увидят в не столь отдаленном будущем».

Это будет «политика, основанная на использовании стимулов», уточнил он. Как заверил Трамп, работа его администрации с конгрессом США над этой политикой уже идет.

Fitch: экономическая политика Трампа создает риски для кредитных рейтингов Экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа отличается непредсказуемостью, это создает угрозу для суверенных рейтингов разных стран мира. Об этом говорится в сообщении международного агентства Fitch.



