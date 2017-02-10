Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2015 года.

По данным на 23:20 мск, стоимость европейской валюты составила 61,93 рубля, уменьшившись на 0,92 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара понизился на 0,71 рубля, до 58,24 рубля.

«Рубль обновляет максимумы. Котировки пары рубль—доллар достигали отметки 58,42. При этом даже рост доллара на мировом рынке существенным образом не меняет динамику. Поддержку российская валюта получает на фоне роста цен на нефть, а также жесткой монетарной политики Банка России. Кроме того, как показала минувшая неделя, покупки Минфином валюты существенного влияния на динамику рубля не оказывают. Но все же пока поводов для более активного укрепления рубля нет. Как только нефть начнет снижение, пара рубль—доллар начнет возврат в район уровня 59 и, далее, к 59,6», — комментирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.