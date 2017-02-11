В Лос-Анджелесе задержан хакер российского происхождения Александр Твердохлебов. Спецслужбы арестовали его еще 1 февраля, однако известно об этом стало лишь накануне, сообщает интернет-ресурс The Daily Beast.



Спецслужбы США обвиняют 29-летнего Твердохлебова в мошенничестве с банковскими счетами американцев. По версии следствия, хакер снимал деньги с помощью специализированных программ, которые внедрялись на компьютеры пострадавших. Позже, в момент осуществления трансакции с помощью интернет-банкинга, они вмешивались в процесс и снимали деньги со счетов. Это позволяло проводить операции не поднимая моментальной тревоги.

Свои преступления Твердохлебов совершал с 2009 по 2010 год. Следователи утверждают, что от его действий пострадали тысячи американцев. Он использовал в своих интересах порядка десяти тысяч зараженных вирусом компьютеров, входивших в ботнет.

Обнаружить Твердохлебова властям США помог взлом переписки другого хакера российского происхождения, Вадима Полякова, уроженца Санкт-Петербурга. Летом 2016 года в американском суде он признал свою вину в соучастии в краже и отмывании средств, полученных незаконным путем. Его обвинили в в хищении средств пользователей сайта StubHub.com по продаже электронных билетов, чьи аккаунты были взломаны хакерами. В общей сложности были похищено 1,6 млн долларов.

Информации, которую спецслужбы получили из переписки Полякова, оказалось достаточно для того, чтобы выйти на Твердохлебова.

Во время обыска депозитных ячеек в Калифорнии, принадлежащих Твердохлебову, агентам удалось обнаружить 172 тыс. долларов купюрами по 100 долларов. В еще одной депозитной ячейке Твердохлебова, которую он держал в Лас-Вегасе, было обнаружено 100 тыс. долларов.

Александр Твердохлебов родился в России, однако в 2009 году женился на американке и получил гражданство США. Позднее он развелся с супругой, сохранив при этом американское гражданство, уточняет The Daily Beast.